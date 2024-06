Guia das oitavas de final da Euro: veja agenda, escalações e onde assistir

Chegou a hora de separar o joio do trigo e ver quem veio para brigar pelo título da Eurocopa 2024. Com a conclusão da fase de grupos, as 16 melhores seleções do velho continente começam neste sábado a disputa do mata-mata no caminho para consagrar o campeão, que será conhecido na decisão de 14 de julho, no Olympiastadion, em Berlin. Serão oito confrontos das oitavas, até terça-feira (2/7), e todo o chaveamento até a final está definido.

O principal destaque da etapa é o encontro entre França e Bélgica, na segunda-feira (1/7). Em baixa, as seleções precisam recuperar o bom futebol apresentado nas eliminatórias se querem seguir sonhando com o título, ainda mais com o caminho pela frente. O lado esquerdo do desenho conta com a dona da casa, Alemanha, que pega a Dinamarca, e as tradicionais Espanha e Portugal, além dos mais modestos Geórgia e Eslovênia.

Decepção na fase de grupos, a Itália é a principal força do lado oposto e enfrenta a Eslováquia no domingo (30/6). Além dos ingleses, a chave ainda tem os atuais campeões, a Itália, que pega a Suíça. Holanda e Áustria também são times para ficar de olho, enfrentando as possíveis zebras Romênia e Turquia, respectivamente.

Confira a seguir, em mais detalhes, o guia das oitavas de final da Euro 2024.

Suíça x Itália

A atual campeã inaugura a fase de mata-mata após ter garantido o segundo lugar da chave no último lance contra a Croácia. Apesar da vaga, o maior problema da Itália é a suspensão do zagueiro Ricardo Calafiori, um dos destaques da seleção e autor da assistência para o gol que selou a classificação. Do outro lado, a Suíça é uma das invictas da Euro e por pouco não liderou o grupo A acima da Alemanha. As adversárias da vez possuem um largo histórico entre si, pois os suíços são a equipe que mais vezes enfrentou a Azzurra e vice-versa. No entanto, o domínio é amplo para os italianos, com 29 vitórias nos 60 encontros, além de 24 empates e apenas sete triunfos para o país dos Alpes.

Data: sábado (29/6), às 13h

Local: Olympiastadion, Berlin

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Suíça: Sommer; Schar, Akanji e Ricardo Rodríguez; Stergiou, Freuler, Xhaka e Aebischer; Ruben Vargas, Embolo e Ndoye. Técnico: Murat Yakin

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini e Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella e Dimarco; Chiesa e Scamacca. Técnico: Luciano Spalletti

Alemanha x Dinamarca

Dona da casa, a Alemanha começa a briga pelo título com apoio da torcida logo contra a Dinamarca, sensação da última Euro. A campanha de ambos, no entanto, tem suas diferenças. Enquanto os alemães dominaram os adversários, com exceção do último jogo contra a Suíça quando já estavam classificados, os dinamarqueses deixaram a fase de grupos sem ter vencido um jogo sequer, empataram todos. Em comum é o acúmulo de cartões amarelos, que vai prejudicar os dois lados. Os germânicos não terão o zagueiro Jonathan Tah, suspenso, assim como os nórdicos sem o meio-campista Morten Hjulmand, autor do gol contra a Inglaterra.

Data: sábado (29/6), às 16h

Local: Signal Iduna Park, Dortmund

Transmissão: SporTV

Escalações prováveis

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck e Mittelstadt; Andrich, Kroos e Gundogan; Musiala, Havertz e Wirtz. Técnico: Julian Nagelsmann

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard e Christensen; Bah, Norgaard, Hojbjerg e Kristiansen; Eriksen; Poulsen e Hojlund. Técnico: Kasper Hjulmand

Inglaterra x Eslováquia

De favoritos à maior decepção da fase de grupos, a Inglaterra está devendo futebol, mas pode dizer que se deu bem com o chaveamento. Do lado oposto à maioria das grandes seleções, os comandados do questionado Gareth Southgate terão pela frente a encaixada Eslováquia, que surpreendeu a Bélgica na chave E, mas entra como zebra no mata-mata. Apesar do elenco recheado, os ingleses balançaram as redes apenas duas vezes em três jogos e é um ponto a ser resolvido se quiserem manter a escrita positiva no confronto. Em seis encontros passados, foram cinco triunfos do time da terra do Rei Charles III e um empate.

Data: domingo (30/6), às 13h

Local: Veltins Arena, Gelsenkirchen

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi e Trippier; Gallagher, Rice e Bellingham; Saka, Kane e Foden. Técnico: Gareth Southgate

Eslováquia: Dubravka; Penarik, Vavro, kriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz, Bozenik e Haraslín. Técnico: Francesco Calzona

Espanha x Geórgia

Única seleção com 100% de aproveitamento na Euro 2024, a Espanha chega com pompa de time a ser batido no mata-mata e pega logo de cara a Geórgia, estreante na competição e que fez história ao bater Portugal para avançar à próxima fase. Os espanhois também tem a melhor defesa do campeonato, único time sem ter sofrido gols até aqui. No entanto, do outro lado, os georgianos contam com o atual artilheiro do torneio continental, Georges Mikautadze, autor de três bolas na rede e isolado na frente entre os homens-gol.

Data: domingo (30/6), às 16h

Local: Rhein Energie Stadion; Colônia

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Yamal, Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente

Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali e Tsitaishvili; Chakvetadze, Kiteishvili e Kochorashvili; Mikautadze e Kvaratshkhelia. Técnico: Willy Sagnol

França x Bélgica

O principal confronto das oitavas coloca frente a frente dois países que tinham muito a mostrar na Euro, mas ainda não corresponderam. Atual vice-campeã do mundo, a França não repetiu as atuações dos últimos anos que a consagrou como favorita nas competições e fez apenas dois gols em três jogos, um deles contra e outro de pênalti. Ainda assim, Kyllian Mbappé, jogando de máscara após ter sofrido uma fratura no nariz, conseguiu marcar pela primeira vez no torneio continental. Já a Bélgica tem remanescentes da geração de ouro, mas flertou com o perigo no grupo E. A partida pode ter caráter de vingança para os belgas, eliminados para os franceses nos últimos dois encontros, pela semi da Liga das Nações de 2021 e na mesma fase na Copa do Mundo de 2018.

Data: segunda-feira (1/7), às 13h

Local: Merkur Spiel Arena, Dusseldorf

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Kanté, Tchouameni e Rabiot; Griezmann; Dembélé e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen e Theate; Tielemans, Onana e De Bruyne; Lukebakio, Lukaku e Doku. Técnico: Domenico Tedesco

Portugal x Eslovênia

A derrota para a Geórgia no último jogo da fase de grupos tirou de Portugal a chance de ter 100% de aproveitamento, mas não mudou muito o status do time gajo de candidatos ao título. Na possível despedida de Cristiano Ronaldo, são os outros jogadores de frente que precisam melhorar. Talento do Milan, Rafael Leão estava suspenso na partida anterior após ter recebido dois cartões amarelos por simulação e pouco ajudou, enquanto Bernardo Silva não repetiu o nível de atuação do City. Do outro lado, a Eslovênia mostrou ser um time acertado, mas ainda há de provar que pode vencer, depois de ter empatado todas as três partidas disputadas.

Data: segunda-feira (1/7), às 16h

Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Transmissão: Prime Video e CazéTV

Escalações prováveis

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik e Mlakar; Sporar e Sesko. Técnico: Matjaz Kek

Romênia x Holanda

Uma das surpresas da fase de grupos, a Romênia foi líder na chave mais equilibrada da Euro 2024, com todos os times empatados em 4 pontos. O desempenho contra a Ucrânia na vitória por 3 x 0 foi o maior responsável pela classificação, mas a derrota por 2 x 0 para a Bélgica quase complicou as coisas. Por isso, é preciso entender qual versão dos romenos vai entrar em campo, a dominante contra os ucranianos ou a tímida frente aos belgas. Já a Holanda poderia ter liderado o grupo D, mas pareceu contente com um empate contra a França desfalcada de Mbappé e perdeu para a Áustria. Ainda assim, a Laranja Mecânica tem um time melhor no papel e precisa demonstrar isso agora se quer ir longe no mata-mata.

Data: terça-feira (2/7), às 13h

Local: Allianz Arena, Munique

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Romênia: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca e Sorescu; Marius Marin; Man, Razvan Marin, Stanciu e Mihaila; Dragus. Técnico: Edward Iordanescu

Holanda: Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Aké; Schouten, Reijnders e Xavi Simons; Frimpong, Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman

Áustria x Turquia

A Áustria virou sensação da Euro por ter avançado em primeiro no grupo com Holanda e França e pode surpreender ainda mais por estar no lado mais modesto do chaveamento. Com o futebol de intensidade implantado pelo técnico Ralf Rangnick, os austríacos são o time para ficar de olho no mata-mata. O adversário da vez será a Turquia, dos jovens talentos Arda Guler e Kenan Yildiz, mas desfalcada do melhor jogador, Hakan Çalhanoglu. O meio-campista da Inter de Milão fez um dos gols da vitória contra a República Tcheca que classificou os turcos, mas recebeu um novo cartão amarelo e está suspenso.

Data: terça-feira (2/7), às 13h

Local: Red Bull Arena, Leipzig

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Áustria: Pentz; Posch, Danso, Lienhart e Mwene; Seiwald e Grillitsch; Laimer, Baumgartner e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick

Turquia: Günok; Muldur, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Ayhan, Yüksek e Kökçü; Güler, Ylmaz e Yildiz. Técnico: Vincenzo Montella

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima