Internacional anuncia retorno ao Beira-Rio em jogo contra o Vasco

Gigante do Beira-Rio, casa do Internacional - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional)

O Internacional anunciou, nesta sexta-feira (28), que voltará a utilizar o Beira-Rio para mandar suas partidas a partir de 7 de julho. O estádio ficou interditado por um período longo em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Desse modo, a torcida colorada reencontrará a equipe em sua casa no duelo diante do Vasco, que ocorrerá às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estamos voltando. A saudade de casa já tem data para chegar ao fim. No próximo dia 7 de julho, Clube e Povo retornarão ao Gigante para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Tá chegando a hora de acabar com a espera. O Beira-Rio nos aguarda!”, escreveu o clube em suas redes sociais.

A última vez que o Inter atuou no Beira-Rio foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em 28 de abril, pela quarta do Brasileirão.

O gramado do estádio colorado foi inundado pelas enchentes durante a tragédia no estádo. Assim, o Inter precisou atuar em outras praças, como a Arena Barueri, em São Paulo, o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e o Heriberto Hülse, em Criciúma.

Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

