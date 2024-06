Eriksen vira dúvida na Dinamarca para oitavas da Eurocopa 2024

Christian Eriksen comemora gol marcado pela Dinamarca na Euro 2024 - Foto: Damien Meyer/AFP via Getty Images - (crédito: Damien Meyer/AFP via Getty Images)

Christian Eriksen, principal jogador da Dinamarca, virou motivo de preocupação para o jogo contra a Alemanha nas oitavas de final da Eurocopa 2024. Nesta sexta-feira, véspera da partida no Estádio de Dortmund, o meia enfrenta problemas estomacais e virou dúvida para o jogo decisivo.

“Christian acordou com um incômodo no estômago. Felizmente, ele está melhorando. Ele veio num carro próprio (para o estádio), não quisemos misturá-lo com os outros jogadores. Mas esperamos que ele esteja bem para amanhã. Ele não vai ser isolado, temos uma equipe médica para cuidar dele. Será reintegrado”, disse o técnico Kasper Hjulmand, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Christian Eriksen não participou do treino da seleção dinamarquesa na manhã desta sexta-feira, em Freudenstadt. O técnico da Dinamarca revelou que Delaney teve um problema semelhante anteriormente, por isso Eriksen foi poupado da atividade de hoje. A delegação seguiu para Dortmund logo em seguida.

A Dinamarca se classificou em segundo lugar no Grupo C, com três pontos, após três empates. Além disso, na última edição da Euro, a seleção chegou às semifinais mesmo tendo somado apenas três pontos na fase de grupos, com uma vitória e duas derrotas.

