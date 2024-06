O que falta para o Vasco anunciar a volta de Philippe Coutinho

Duhail's Brazilian midfielder #09 Philippe Coutinho speaks to teammates during the AFC Champions League Group E football match between Qatar's Al-Duhail and Iran's Persepolis at Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha on October 2, 2023. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Vasco e Philippe Coutinho, enfim, chegaram a um acordo. Agora, o Cruz-Maltino aguarda apenas a rescisão do jogador com Aston Villa para anunciar o retorno do cria. A informação foi divulgada pelo “ge”.

Há duas semanas, Coutinho e seus representantes haviam apresentado condições e esperavam um movimento do Vasco, que recentemente ocorreu. Já existe um acordo entre as partes, do pedido salarial ao tempo de contrato.

Coutinho, aliás, aceitou uma drástica redução salarial. Além disso, o clube carioca também vai auxiliá-lo no desenvolvimento do Instituto Philippe Coutinho. Outras equipes, como Fluminense, Botafogo e Grêmio, procuraram o estafe do jogador recentemente, mas não avançaram com propostas.

Carreira de Coutinho

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.

