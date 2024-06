Argentina x Peru: Onde assistir, escalações, arbitragem

Argentina, já classificada, enfrenta o Peru, que precisa vencer para, dependendo do que rolar no outro jogo do grupo, avançar às quartas da Copa América - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Argentina e Peru se enfrentam neste sábado, às 21h (e Brasília), pela última rodada do Grupo A da Copa América. Assim, o jogo será no Sun Life, em Miami. Os argentinos, com seis pontos, estão classificados. Mas o Peru, com um ponto, precisa vencer se quiser manter as chances de classificação. O outro jogo do grupo será também neste sábado, às 21h (de Brasília). No Orlando Stadium, também na Flórida, se enfrentam Canadá (três pontos) e Chile (um ponto).

As chances

Argentina – 6 pontos. Já classificada

Canadá – 3 pontos. Se classifica se vencer. Ou empatar e o Peru não vencer a Argentina. Se perder estará eliminado.

Chile – 1 ponto. Avança se vencer e o Peru não vencer a Argentina por uma diferença maior de gols do que a sua. Se empatar ou perder estará eliminado

Peru – 1 ponto. Avança se vencer e o Chile não vencer o Canadá por diferença maior do que a sua.

OBS: Caso Peru e Chile vençam pelo mesmo placar (1 a 0, 2 a 1…) ficarão empatados em pontos, saldo, número de gols e confrontos diretos. Assim, o desempate vai para o número de cartões (vermelhos e, depois, amarelos).

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 21h (de Brasília).

Como está a Argentina

Quem acompanhou a Argentina nas duas primeiras partidas verá uma seleção bastante diferente. Afinal, o técnico Lionel Scaloni resolveu dar descanso aos titulares. Desse modo, sem Messi & Cia, mas com um time repleto de astros, as atenções ficam com Di María e Lautaro Martinez, que vão formar o ataque ao lado do garoto Garnacho. Aliás, Lionel Scaloni também é desfalque. Ele cumpre suspensão (e uma multa de US$ 15 mil, ou RS 83 mil) por atraso da volta do time a campo após intervalo contra o Chile. Afinal, a Conmebol considera que o treinador é sempre o culpado pela demora e, nesta Copa América, isso é motivo de sanções. Dessa forma, quem comanda o time à beira do gramado é o auxiliar, o ex-zagueiro Walter Samuel.

“Scaloni está amargurado com esta punição inédita. Mas temos de acatar, pois está no regulamento. Mas entra em campo o time que Scaloni pensou e esperamos uma boa vitória”, disse Samuel.

Como está o Peru

O técnico Jorge Fossatti fará duas alterações no time peruano. Corzo foi o escolhido para o lugar de Miguel Araújo, que cumpre suspensão. Já Reyna ganhará uma oportunidade no lugar de Quispe. Além disso, sem Advíncula, lesionado, o treinador usará Edison Flores. Os experientes Guerrero e Cueva seguem no banco. O esquema é 3-4-3.

Argentina x Peru

3ª Rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 29/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Sun Life Stadium, Miami (EUA)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Montiel, Pezzella, Otamendi Tagliafico; Palacios, Paredes e Carboni; Di María, Lautaro Martínez e Garnacho. Lionel Scaloni*

(*) Scaloni cumpre suspensão e o auxiliar Samuel estará em seu lugar.

PERU: Gallese, Aldo Corzo, Zambrano e Callens; Polo, Peña, Cartagena e Edison Flores; Marcos López, Bryan Reyna e Gianluca Lapadula.

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Auxiliares: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.