Canadá x Chile: onde assistir. escalações, arbitragem

Canadá e Chile se enfrentam neste sábado, às 21h (e Brasília), pela última rodada do Grupo A da Copa América. O jogo será no Orlando Stadium. Os canadenses, com três pontos, estão em segundo lugar. Mas o Chile, com um ponto, precisa vencer se quiser manter as chances de classificação. O outro jogo do grupo será também neste sábado, às 21h (de Brasília). No Sun Life, também na Flórida, mas em Miami, Argentina e Peru se enfrentam.

As chances

Argentina – 6 pontos. Já classificada

Canadá – 3 pontos. Se classsifica se vencer. Ou empatar e o Peru não vencer a Argentina. Se perder estará eliminado.

Chile – 1 ponto. Avança se vencer e o Peru não vencer a Aergentina por uma diferença maior de gols do que a sua. Se empatar ou perder estará eliminado

Peru – 1 ponto. Avança se vencer e o Chile não vencer o Canadá por diferença maior do que a sua.

OBS: Caso Peru e Chile vençam pelo mesmo placar (1 a 0, 2 a 1…) ficarão empatados em pontos, saldo, número de gols e confrontos diretos. Assim, o desempate vai para o número de cartões (vermelhos e, depois, amarelos).

Onde assistir

O SporTV2 transmite a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Canadá

O grande mistério do Canadá está no posicionamento do grande astro da equipe: Alphonso Davies. O lateral-esquerdo do Bayern é o mais técnico da equipe e pode ser escalado como um meia pela esquerda. Assim, Laryea pode entrar na lateral. O sacado seria Millar. No mais, entra em campo a base das últimas partidas.

Como está o Chile

Assim como ocorre na Argentina, que teve o técnico Lionel Scaloni suspenso por um jogo e multado em 15 mil dólares, o técnico Gareca também recebeu a mesma sanção. Isso ocorreu por causa do atraso das duas seleções para voltarem ao segundo tempo do duelo diante da Argentina. Para a Conmebol, este atraso é sempre responsabilidade do técnico e, por isso, a punição. Assim, o auxiliar Sergio Santín o substituirá.

“Fomos pegos de surpresa. Mas não tem muito jeito e temos de acatar” , disse Santin, para em seguida dizer que os chilenos respeitam muito o Canadá, que mostrou um jogo muito bom na vitória sobre o Peru e vendeu caro a derrota para a Argentina.

O Canadá é uma grande seleção. Estamos conscientes das dificuldades que enfrentaremos”, concluiu Santin, que teve duas boas notícias. Afinal, o goleiro Claudio Bravo, que era dúvida, se recuperou e está escalado. Além dele, Diego Valdés também está 100% e vai a campo. Enfim, a aposta está no trio de ataque Alexis Sánchez, Dávila e Vargas.

CANADÁ X CHILE

3ª Rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 29/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Orlando City Stadium, Orlando (EUA)

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Alphonso Davies; Koné, Eustáquio, Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsh

CHILE: Claudio Bravo; Suazo, Lichnovsky e Matías Catalán, Isla; Pulgar, Marcelino Núñez Diego Valdés; Alexis Sánchez, Víctor Dávila e Vargas. Técnico: Gareca*

(*) Gareca cumpre suspensão. Assim, o Chile terá como comandante à beira do gramado o auxiliar Sergio Santín.

Árbitro: Wilmar Roldan

Auxiliares: Alexander Gúzman e Jhon Leon (VOL)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.