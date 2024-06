Léo Jardim x John: goleiros fazem duelo à parte no clássico entre Vasco e Botafogo

staVasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do embate regional, os goleiros Léo Jardim, do Cruz-Maltino, e John, do Glorioso, travam duelo à parte no clássico. Enquanto um está bem consolidado, o outro vive ascensão no clube.

Léo Jardim é sólido no Vasco

Léo Jardim contará com o apoio da torcida neste sábado. Entrentanto, o Vasco não vive grande fase, pois é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos (três vitórias, um empate e oito derrotas). O goleiro, por sua vez, é um dos poucos jogadores que se salvam durante as partidas.

De quebra, Léo Jardim foi o 12º goleiro do Vasco a ser convocado para os amistosos da Seleção Brasileira ainda nesta temporada. Ele foi chamado após o corte de Éderson, do Manchester City.

Na derrota para o Bahia nos minutos finais, o atleta fez seis defesas difíceis ao longo duelo. Contra o São Paulo, em que o Vasco venceu por 4 a 1, o arqueiro também foi um dos destaques da equipe. Destaque desde a temporada passada, quando terminou o Brasileirão, ele segue vivendo grande momento individual. Diante do Botafogo, aliás, o experiente goleiro tenta manter a regularidade para ajudar o time da situação delicada na tabela

John vive ascensão no Botafogo

Do outro lado, o goleiro John busca a tão sonhada consolidação no Botafogo. Ele foi titular do Botafogo em 14 das últimas 15 partidas do clube. Desde então, foram 10 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 10 gols sofridos.

Em meados de abril, quando John assumiu a titularidade, o técnico Artur Jorge foi muito questionado por tirar Gatito Fernández, considerado ídolo pelo Botafogo, da meta. O treinador, aliás, explicou na época da escalação do novo arqueiro.

“Queremos ter um elenco competitivo. Queremos ter todo o grupo em condições de disputar a titularidade. Neste momento, ele joga. Muito do momento dele tem a ver com o nível de treinamento do Gatito. Nenhum dos que jogam atualmente podem facilitar pois tem gente que tem vontade e ambição de ser titular do Botafogo”, frisou o português.

Recentemente, em entrevista, o goleiro disse que se inspira em um velho conhecido: Jefferson, que marcou história na meta alvinegra. Inclusive, na vitória sobre o Bragantino, John conseguiu fazer quatro defesas difíceis e também se destacou. Assim, ele segue aproveitando as oportunidades e pode se consolidar ainda mais no gol.

