Ídolo da academia do Palmeiras, Dudu morre aos 84 anos

Um dos grandes nomes do Palmeiras e jogador durante o período da Academia Alviverde, o ex-meio-campo Olegário Tolói de Oliveira, conhecido como Dudu, morreu na noite desta sexta-feira (28) em São Paulo.

Em uma rede social, o Palmeiras lamentou o falecimento do seu ídolo, que também é tio de Dorival Jr, técnico da Seleção Brasileira, que está nos Estados Unidos disputando a Copa América.

“Quarto jogador que mais vezes atuou pelo Verdão, clube que defendeu em 615 jogos e por 13 temporadas seguidas, Dudu estava internado há cerca de um mês após sofrer fissura na bacia e faleceu em consequência de infecção abdominal. Ícone das duas primeiras Academias, grande parceiro do Divino Ademir da Guia e campeão pelo clube como atleta e treinador, Dudu nos deixa um legado sem igual de amor ao #MaiorCampeãoDoBrasil”, diz um comunicado do Palmeiras nas redes sociais.

Dudu defendeu o Palmeiras na primeira academia do clube

Todavia, Dudu atuou nas décadas de 60 e 70 pelo Verdão. Nascido em Araraquara (SP), ele defendeu a Ferroviária no início da carreira. Pelo Palmeiras, atuou entre os anos de 1964 até 1976, e depois também comandou a equipe como treinador.

Dudu fez 625 jogos com a camisa do Palestra e marcou 29 gols. Assim, ele conquistou os títulos do Torneio Rio-São Paulo de 1965, o Paulistão de 1966, 1972 e 1974, e o Brasileirão de 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972 e 1973. Como treinador, faturou o título estadual de 1976 com o Verdão. Ele atuou com Ademir da Guia em um dos momentos mais vitoriosos da história palmeirense.

O ídolo do Palmeiras, aliás, estava internado havia cerca de um mês, após sofrer fissura na bacia, e morreu por consequência de infecção abdominal.