Mauricio faz primeiro treino no Palmeiras e analisa clássico: ‘Vou estar no Allianz Parque’

O Palmeiras segue seus preparativos para o clássico contra o Corinthians, que será na segunda-feira (1). Maurício, recém-contratado junto ao Internacional, realizou sua primeira atividade com o elenco desde o anúncio de sua contratação.

Maurício, aliás, só poderá estrear após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências. Todavia, o jogador afirmou que estará presente no Allianz Parque para acompanhar o time alviverde.

“Vou estar no Allianz Parque, claro. Quero muito poder ter essa experiência, agora pelo Palmeiras. É um clássico, então, um jogo importante decidido nos mínimos detalhes. É trabalhar bem, ter a mente tranquila para a equipe fazer um excelente jogo e conquistar os três pontos”, disse o jogador após sua primeira atividade em grupo.

O jogador foi contratado pelo Verdão por R$ 50 milhões, assinou por cinco temporadas e chega ao time comandado por Abel Ferreira para brigar pela titularidade. Maurício finaliza falando sobre o carinho dos torcedores palmeirenses.

Maurício destaca o carinho da torcida do Palmeiras

“Foi muito legal e bacana receber todo o carinho da Família Palmeiras. É muito especial. Desde o momento em que cheguei aqui, todos os funcionários e todos os atletas me ajudaram muito. Às vezes a adaptação demora um pouco, mas já me sinto adaptado. Muito feliz e agora é me adaptar também à filosofia do treinador para que logo mais eu possa ajudar em campo”, resumiu o novo reforço do Palmeiras.

Desse modo, o Verdão encarará o Corinthians, que agora está na zona de rebaixamento. Enquanto o Alviverde busca a liderança da competição, no momento é o quarto colocado com 23 pontos.

