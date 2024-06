Brasil vence Paraguai e encaminha classificação na Copa América

A Seleção Brasileira conquistou a primeira vitória pela Copa América. Nesta sexta-feira (28), o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1, pela segunda rodada da competição, e já encaminhou a classificação para próxima fase. Vini Jr, duas vezes, Savinho e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe brasileira. Alderete descontou para os adversários.

Com o resultado, a Seleção fica na segunda posição, com quatro pontos, já que a Colômbia venceu também nesta sexta-feira. Por sua vez, o Paraguai já está eliminado e ainda sem pontos. Os times, agora, focam na última rodada do grupo D. Ambos entram em campo, às 22h, na terça-feira (2/7). Os brasileiros fecham a fase de grupo contra a Colômbia em busca da primeira colocação do grupo, enquanto os paraguaios, sem pretensões, encaram a Costa Rica, em Austin.

Vini Jr abre a porteira após início ruim

A Seleção Brasileira seguiu com mesmo problema da estreia da Copa América até a metade do primeiro tempo: muita posse de bola, mas com pouca agressividade e eficência para chegar ao ataque. Até que aos 30 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brasil após chute pegar no braço de Cubas. Paquetá bateu e errou feio. Seria o cenário ideal para uma tragédia, mas pelo contrário. A equipe, aliás, não se abateu e, logo em seguida, recebeu na área e tocou na saída do goleiro. Depois dos 40, Savinho aproveitou o erro da defesa paraguia para ampliar a vantagem. E, no último lance da primeira etapa, Vini Jr, melhor em campo, fez o gol quase na pequena área depois de Alderete afastar mal a bola.

Brasil confirma vitória

Depois de aplicar vantagem de três gols no primeiro tempo, a Seleção voltou em marcha lenta, enquanto o Paraguai bem acelerado. Logo aos dois minutos, Alderete pegou a sobra da entrada da área e soltou a bomba no cantinho de Alisson. Não muito tempo depois, Enciso também chutou forte, mas Alisson, dessa vez, defendeu. Depois disso, a equipe tentou ficar com a bola e controlar o jogo. Aos 19, Lucas Paquetá, que tinha perdido pênalti, converteu para acalmar os ânimos dos adversários.

Assim, o Brasil só admnistrou o resultado. Chegou algumas vezes ao ataque, mas sem tanto perigo. Para aproveitar o momento, Dorival Júnior colocou Endrick e Andreas Pereira para terem rodagem do elenco. E para piorar a situação do Paraguai, Cubas foi expulso após entrada forte em Douglas Luiz.

PARAGUAI 1 X 4 BRASIL

2ª rodada do Grupo D da Copa América

Data e hora: 28/06/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas (EUA)

PARAGUAI: Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza (Néstor Gimezes, 27’/2ºT); Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Bobadilla (Caballero, 38’/2ºT), Almirón (Ramón Sosa, 31’/2ºT), Enciso (Kaku Romero, 26’/2ºT) e Alex Arce (Bareiro, 27’/2ºT). Técnico: Daniel Garnero.

BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães, 40’/2ºT), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz, 26’/2ºT) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira, 33’/2ºT); Rodrygo (Endrick, 33’/2ºT), Vini Jr e Savinho (Raphinha, 26’/2ºT). Técnico. Dorival Júnior.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Gols: Vini Jr, 34’/1ºT (0-1); Savinho, 42’/1ºT (0-2), Vini Jr, 49’/1ºt (0-3); Alderete, 2’/2ºT (1-3); Lucas Paquetá, 19’/2ºT (1-4)

Cartão amarelo: Balbuena (PAR), Wendell, Paquetá, Militão, Vini Jr (BRA)

Cartão vermelho: Cubas (PAR)

