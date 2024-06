Em meio à crise no Corinthians, gerente financeiro pede desligamento

Em meio à crise que vive nas últimas semanas, o Corinthians teve uma baixa fora de campo nesta sexta-feira (28). Gerente financeiro do Timão desde 2017, Roberto Gavioli pediu desligamento, e clube do Parque São Jorge oficializou a saída do profissional.

Uma das razões que Gavioli alegou para não seguir no cargo seria a ingerência de Marcelo Mariano, diretor administrativo, bem como a pressão interna e a dificuldade para trabalhar. Assim, os bastidores do clube seguem turbulentos.

Por receio das consequências administrativas, funcionários e até mesmo ex-dirigentes do Corinthians tentaram convencê-lo a voltar atrás em sua decisão. Além disso, grupos de situação e oposição da gestão entendem que o profisisonal era crucial para o bom andamento do departamento financeiro, visto que ele tinha amplo conhecimento sobre as operações e processos internos do Corinthians.. A informação é da Gazeta Esportiva.

Gavioli foi o responsável por efetuar o depósito de R$ 1,4 milhão para a Rede Social Media Design Ltda. Em 25 de março, a empresa realizou um Pix de R$ 580 mil a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda., uma empresa fantasma. No dia seguinte, houve mais uma transferência, desta vez no valor de R$ 462 mil.

Desse modo, ocorreu a abertura de inquérito policial para investigação dos repasses da comissão da VaideBet.

