Dorival Junior vê Brasil comprometido e elogia Vini Jr

Dorival Jr observa o comportamento do Brasil diante do Paraguai - (crédito: Foto: Reprodução SporTV)

Após o fim da partida desta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior, mesmo emocionado pela morte de seu tio, o grande Dudu da primeira academia do Palmeiras, nos anos 60 e 70, analisou o comportamento do Brasil no 4 a 1 sobre o Paraguai. Disse que o rival, diferentemente da Costa Rica, rival da estreia, tentou jogar de igual para igual e não apenas na retranca. E que ele precisou mudar o posicionamento do time para chegar à vitória.

“Não tivemos a posse de bola da partida anterior, mas a efetividade foi maior. Criamos dificuldades para o adversário. Começamos com um problema sério, com o Enciso flutuando e fazendo Paquetá recuar. Com a inversão do Paquetá com o João da esquerda para a direita, fortalecemos e demos liberdade ao Bruno Guimarães e ao Paquetá” disse Dorival, lembrando que a individualidade dos jogadores fizeram a diferença, principalmente Vini Jr.

“Hoje o Vini fez uma partida praticamente perfeita, com a criação de grandes lances e jogadas muito dinâmico, sendo direto e participativo que é o que queremos de jogadores que possuem qualidades individuais”.

Dorival vê grupo compenetrado

Dorival disse que a vitória dará tranquilidade ao grupo, que fez um boa estreia, no nível do jogo com o Paraguai. Mas que, diferentemente do empate da estreia, desta vez o time aproveitou as oportunidaes e goleou.

Acho que todos estão bem preparados. Tenho certeza que teremos um outro problema mas são jogadores de alto nível e ser estimulado. E esses garotos honram a camisa e merecem elogios. Estou para ver um grupo tão compenetrado e confio muito neste elenco”.

Pertinho das quartas

Com a vitória, o Brasil chega aos quatro pontos e praticamente garante a sua classificação às quartas. Agora foca fechar a fase de grupos em primeiro lugar no D. Porém, para isso, precisa vencer a Colômbia, líder com seis pontos, na terça-feira.

