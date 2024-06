Fluminense terá que quebrar jejum diante do Grêmio para reagir no Brasileirão

O primeiro semestre se encerra no próximo domingo (30), e o Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Com apenas 6 pontos, na lanterna, o Tricolor tenta reagir na competição, porém terá uma tarefa complicada na 13ª rodada. Afinal, para voltar a triunfar na temporada precisa quebrar o jejum de seis partidas (quase cinco anos) sem vencer o Grêmio.

Dessa forma, no confronto de domingo (30), às 16h (de Brasília), no Centenário, a equipe carioca tentará não só encerrar a escrita, como reencontrar o caminho do bom futebol no campeonato. Até o momento, o time só conseguiu triunfar diante do Vasco, no dia 20 de abril, no Maracanã. Desde então, despencou na tabela e acumula cinco derrotas consecutivas, sofrendo gols em todas as doze rodadas disputadas.

Cabe lembrar que a última vitória do Fluminense sobre o Grêmio foi no dia 29 de setembro de 2019, por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Caio Henrique e Nenê. Nos seis jogos seguintes, a equipe gaúcha triunfou em todos eles, sendo quatro vezes por 1 a 0, um 2 a 1 e outro por 3 a 2, na última rodada do Brasileirão 2023.

Naquele mesmo ano, o Tricolor de Laranjeiras teve uma partida épica contra o Imortal e venceu por 5 a 4. Esta foi a última vez em que a equipe carioca derrotou o adversário no Rio Grande do Sul. Yony González (2), Luciano, Matheus Ferraz e Pedro marcaram os gols para os visitantes, enquanto André, Everton, Jean Pyerre e Kannemann descontaram.

Prévia das oitavas da Libertadores

Esta partida acontece 34 dias antes do duelo de ida das oitavas de finais da Libertadores. Quis o destino que as equipes se encontrassem nesta fase do torneio, porém ambas convivem com uma crise sem fim, nas duas últimas colocações do Brasileirão. O Grêmio ainda tem dois jogos a menos em virtude da paralisação por causa das enchentes de Porto Alegre, mesmo assim também não consegue reagir.

