Cuiabá x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cuiabá e Bragantino se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após um começo ruim, o Dourado se recuperou e soma duas vitórias e dois empates. Entra na rodada na 14ª colocação, com 12 pontos. Já o Massa Bruta é o oitavo, com 18 pontos e vem de derrota para o Botafogo, fora de casa. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a cobertura com o seu tradicional pré-jogo, sob o comando de Diego Mazur que também estará na narração.