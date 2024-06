Com pior ataque do Brasileirão, Grêmio busca novo centroavante

Grêmio tem tido dificuldade no setor ofensivo no Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Ao contrário da temporada passada, quando tinha Luís Suárez, o Grêmio não consegue fazer seu sistema ofensivo engrenar. Dessa forma, tem o pior ataque da competição, até aqui, o que obriga a diretoria a buscar por um novo centroavante na próxima janela de transferência. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o Tricolor balançou a rede apenas sete vezes e ostenta o pior ataque em dez jogos disputados. A ineficiência preocupa o técnico Renato Portaluppi, e faz com que a equipe gaúcha não consiga sair da zona de rebaixamento.

Além disso, em dez rodadas, o Grêmio conseguiu marcar mais de um gol apenas uma vez. Foi contra o Athletico-PR, na vitória por 2 a 0, na Arena, no dia 17 de abril, na 2ª rodada.

A lesão de Diego Costa dificultou ainda mais o problema do setor. No momento, Cristaldo é o artilheiro do ano, com nove gols, mas ficou sem parceria no sistema ofensivo para balançar as redes com mais frequência. Renato, então, teve que apostar em JP Galvão e Everton Galdino.

Em consenso com o departamento de futebol, o centroavante foi liberado para fazer parte do tratamento em casa. O atleta, portanto, optou por ficar mais próximo da família, em Madrid.

Por fim, o clube tem interesse no jamaicano Michail Antonio, do West Ham, assim como em Deyverson, que atualmente defende as cores do Cuiabá, mas está afastado por divergências com a diretoria.

