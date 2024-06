Rooney ‘culpa’ Guardiola por desempenho da Inglaterra: ‘Tentam o gol perfeito’

Com um desempenho abaixo do esperado, a Inglaterra avançou na Eurocopa com uma vitória e dois empates. Diante das críticas, Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, afirmou que acredita que as fracas atuações têm influência do estilo de Pep Guardiola.

“Seleções como Bélgica, Inglaterra e Holanda têm o problema de que todo mundo quer jogar combinando. Mesmo com um jogador como Doku, que joga por fora, os cruzamentos não vão mais para a área. O jogo é muito mais posicional. Todo mundo tenta fazer o gol perfeito. Acho, aliás, que isso é culpa do Pep (Guardiola). Ele trouxe esse pensamento”, disse Rooney à BBC.

Treinador do Plymouth, da segunda divisão inglesa, o ex-atacante, de 38 anos, tem feito comentários na BBC. Além disso, também participam outros ex-atletas, que criticam o trabalho do técnico Gareth Southgate. Alan Shearer, por exemplo, ressaltou que considera “terrível” o desempenho de sua seleção no torneio continental.

Por fim, a Inglaterra volta a campo no próximo domingo (30), às 13h (de Brasília), para medir forças com a Eslováquia pelas oitavas de finais da Eurocopa. Caso avance, terá pela frente o vencedor do duelo entre Suíça e Itália, que se enfrentam neste sábado (29), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

