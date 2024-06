Corinthians x VaideBet: Conselho fará reunião para analisar fim do contrato

Conselho do Corinthians irá analisar rescisão de contrato com a VaideBet - (crédito: - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Conselho Deliberativo do Corinthians fará uma reunião extraordinária para tratar do contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. Ele durou apenas cinco meses, entre janeiro e junho deste ano, e o rompimento causou transtornos nos bastidores do clube paulista.

Dessa forma, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, convocou o encontro para o dia 12 de agosto. Nesse sentido, ele acredita que até essa data, a Comissão de Justiça do órgão já terá encerrado relatório sobre o caso.

O foco será analisar o contrato entre Corinthians e VaideBet. No entanto, a comissão também pretende ouvir pessoas envolvidas no caso, como é o exemplo do ex-diretor jurídico, Yun Ki Lee, que já falou sobre o assunto.

Investigação em curso

Em maio, Romeu Tuma abriu investigação sobre o caso. Paralelo a isso, a Polícia Civil conduz um inquérito para investigar ilegalidades no repasse do valor de comissão do contrato.

A empresa Rede Social Media Design, que trabalhou como intermediadora do acordo entre o Corinthians e a casa de apostas, recebeu R$ 1,4 milhão do clube e repassou parte a uma empresa chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

Além disso, na última terça-feira, Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design, prestou depoimento à Polícia por mais de três horas. Segundo fontes, ele afirmou ter conhecido a VaideBet por intermédio de uma pergunta feita ao Chat GPT, uma ferramenta de inteligência artificial.

Ele também alegou que entrou como intermediário do contrato somente em janeiro, com a assinatura do compromisso, sem ter qualquer envolvimento com a operação do maior patrocínio da história do futebol brasileiro.

