Última rodada da Copa América define quatro vagas no mata-mata

Neste sábado (29), começa a última rodada da fase de grupos da Copa América com dois jogos pelo Grupo A. Em caráter simultâneo, Argentina x Peru e Canadá x Chile jogam onde a Albiceleste é a única seleção que entra em campo garantida nas quartas de final.

Nesse momento, os atuais campeões do mundo tem seis pontos enquanto os canadenses estão na segunda posição, com três pontos. Chile e Peru completam a classificação (ambos com um ponto), mas com os chilenos à frente nos critérios de desempate. Desse modo, a representação da Concacaf depende de um empate para avançar enquanto, para a Roja, só a vitória interessa. Para os peruanos, existe chance matemática, dependendo de vitória contra a Argentina e empate no outro jogo da chave.

A situação dos demais grupos tem um ponto em comum, pois cada uma delas já tem, ao menos, um integrante classificado. São os casos, respectivamente, de Venezuela, Uruguai e Colômbia nos grupos B, C e D.

Por outro lado, existe uma curiosidade quando se olha a formatação da última rodada. Isso porque apenas em Canadá x Chile, que ocorre nesse sábado, existe um encontro direto entre o atual segundo e terceiro colocado de um grupo. Desse modo, ao menos um dos postulantes a se classificar para o mata-mata, em três dos quatro grupos, define seu destino contra o atual ponteiro da chave.

Também chama a atenção a possibilidade latente dos anfitriões do torneio, Estados Unidos, não chegarem à próxima fase. Por conta da derrota para o Panamá, as duas seleções ficaram iguais em pontos, mas o saldo dos estadunidenses segue os sustentando na vice-liderança do Grupo C. Contudo, na última rodada da chave, enquanto o US Team terá de superar os uruguaios, o Panamá encara a Bolívia, que precisa de uma remota combinação de resultados para avançar.

Classificação da Copa América

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.