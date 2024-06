Fortaleza x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Confira as principais informações do jogo - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Em busca de uma vaga na parte de cima da tabela, Fortaleza e Juventude se enfrentam neste domingo (30/06), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Leão é o 11° colocado, com 17 pontos. O Verdão está na 12ª posição, com 16. Assim, uma vitória é importante para as pretensões de ambos os lados.

Onde assistir

O Premiere (paw per view) transmite o jogo entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão.

Como chega o Fortaleza

O Leão vem de uma vitória em cima do Palmeiras e chega embalado em campo. No entanto, Rogério Ceni conta com desfalques importantes no Castelão. Afinal, Kervin e Kuscevic estão convocados para Copa América e só retornam nas próximas semanas.

Além disso, Marinho, Moisés, Dudu e Rosseto, lesionados, são ausências confirmadas e não têm prazo de retorno aos gramados. Aliás, Pedro Augusto, suspenso com três cartões amarelos, também está fora. A boa notícia são as voltas de Pochettino e Breno Lopes, que agora estão aptos para jogar e podem ser utilizados por Vojvoda.

Como chega o Juventude

O Verdão também chega motivado neste fim de semana. Afinal, os jogadores jaconeros vêm de uma vitória de virada em cima do Flamengo em Caxias do Sul. Além de Edson Carioca e Marcelinho, que estão no DM, Roger Machado pode ter um outro desfalque importante. Rodrigo Sam, com um desconforto em uma das panturrilhas, é dúvida em campo.

Entretanto, Roger Machado tem uma presença confirmada no setor defensivo. Afinal, João Lucas, recuperado da pancada sofrida na última rodada, está relacionado para partida e inicia em campo como titular.

FORTALEZA X PALMEIRAS

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Chaves Bezerra Junior (PE) e Clóvis Amaral da Silva (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

