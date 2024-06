Lateral do Internacional tem lesão constatada e vira desfalque para Eduardo Coudet

O Internacional tem um desfalque para o duelo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito Bustos. Afinal, ele não treinou nos últimos dois dias por causa de dores na região pélvica. O clube informou que o problema é por causa de uma trombada com Reinaldo, no clássico contra o Grêmio. No lance em questão, os atletas disputaram uma bola e o ala do Colorado foi atingido na região. Aliás, é possível que o atleta também fique fora do jogo contra o Fluminense, na quinta-feira (4), no Rio de Janeiro.

A tendência é de que Eduardo Coudet opte pela entrada de Hugo Mallo. O espanhol foi titular no jogo contra o Atlético enquanto Bustos cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra opção da equipe do Sul é Igor Gomes que já foi improvisado na função.

Esse, no entanto, este é só mais um problema para a lista de Coudet. Afinal, Borré e Valência estão na Copa América e Lucca está lesionado. Lucas Alário e Wesley complemtam a lista, esses, porém, estão suspensos.

Dessa forma, o Internacional deverá ter o time armado da seguinte maneira: Fabricio; Hugo Mallo, Vitão, Fernando, Renê; Thiago Maia; Bruno Henrique, Aránguiz, Hyoran; Wanderson e Alan Patrick.

