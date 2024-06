Brasileiro desbrava gramados nos Emirados Árabes e tem Iniesta como companheiro

Natural do Rio de Janeiro, Felipe Motta é mais um dos jogadores novos que desbrava o mundo árabe através do futebol. Estar longe da família nesses momentos não é algo fácil, mas ter a oportunidade de dividir os gramados, jogos, treinos e ser instruído por Andrés Iniesta pode tornar os dias menos complicados.

“É uma sensação inexplicável. Quando eu via ele na televisão já era algo muito bom. Ver ele de perto todos os dias é melhor ainda. Sou muito grato por essa oportunidade que o futebol me deu. Estar ao lado de um dos grandes nomes desse esporte é um prazer e tenho momentos de muito aprendizado com ele. Gosto de ouvir o Iniesta”, disse.

Dividindo os gramados e os vestiários do Emirates Club com Iniesta desde o início desta temporada, Felipe Motta, 20 anos, se tornou ainda mais fã do jogador espanhol em uma atitude de “simplicidade” como descreveu o zagueiro brasileiro.

“Eu tenho vários momentos com ele no dia a dia. A gente tem os treinos, algumas refeições… Mas um momento que virei mais fã dele foi quando eu pedi a camisa [do jogo] a ele e ele na mesma hora me deu. Acredito muito que essas pequenas atitudes também formam um grande jogador”, contou Felipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.