Espanha x Geórgia: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de uma campanha irretocável na primeira fase, com 100% de aproveitamento, a Espanha volta a campo pela Eurocopa neste domingo (30), pelas oitavas de finais. Assim, o duelo será contra a surpreendente Geórgia, às 16h (de Brasília), em Colônia. A Fúria chega com amplo favoritismo, porém mantém os pés no chão, após o adversário ter derrotado os reservas de Portugal na última quinta-feira.

Quem avançar deste confronto enfrenta o vencedor do duelo entre Alemanha, donas da casa, e Dinamarca, que acontece neste sábado (29), às 16h (de Brasília), em Dortmund.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão da CazéTV.

Como chega a Espanha

Após apresentar o melhor futebol da primeira fase, a campeã do mundo de 2010 terá um reforço importante para a disputa das oitavas de finais. Trata-se do meio-campista Rodri, do Manchester City, que volta de suspensão. Além disso, o zagueiro Nacho e o atacante Ayoze Perez ainda são dúvidas para o banco de reservas em virtude de lesões musculares. Sendo assim, ambos deverão ser submetidos aos testes físicos antes do confronto.

Até o momento, a Espanha não sofreu gols na competição e bateu a Croácia, Itália, atual campeã do torneio continental, e a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho. Por fim, a última vez em que teve 100% de aproveitamento na primeira fase foi em 2010, justamente em sua última conquista da Eurocopa.

Como chega a Geórgia

Em sua estreia no torneio, a seleção surpreendeu o mundo do futebol ao avançar às oitavas de finais. Mais do que isso, bateu os reservas de Portugal, com Cristiano Ronaldo em campo. Sendo assim o foco é tentar segurar a Espanha e ser eficiente nos contra-ataques para buscar a classificação.

A Geórgia não poderá contar com Anzor Mekvabishvili, suspenso por cartões amarelos. Dessa forma, o meio-campo deve seguir o mesmo, porém o sistema defensivo deve sofrer algumas alterações. Entre elas, Sangol estuda trazer Solomon Kvirkvelia para a linha de defesa. O atacante Khvicha Kvaratskhelia é um das esperanças na frente, enquanto Georges Mikautadze tenta se manter à frente na briga pela artilharia.

Espanha x Geórgia

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: domingo, 30/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Colônia, Alemanha (ALE)

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis De La Fuente

Geórgia: Mamard­ashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali e Tsitai­shvili; Chakvetadze, Kiteishvili e Kochor­ashvili; Mikautadze e Kvarat­skhelia. Técnico: Willy Sagnol.

Árbitro: François Letexier (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

