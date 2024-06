Estêvão celebra primeiro clássico no Palmeiras: ‘Diferente’

Estevão está próximo de disputar seu primeiro clássico no profissional. Afinal, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima segunda-feira (01/07), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileirão. O atacante de 17 anos comentou sobre suas expectativas do jogo e projetou uma vitória dentro de casa.

LEIA MAIS: Mauricio faz primeiro treino no Palmeiras e analisa clássico: ‘Vou estar no Allianz Parque’

Estreia de Estêvão

“Fico muito feliz por ser o meu primeiro Derby jogando. Acho que vai ser muito especial para mim. Afinal, é uma atmosfera diferente, um jogo diferente, vai ser muito especial e vamos em busca dos três pontos”, disse Estêvão.

Em seguida, Estêvão pediu por apoio dos torcedores alviverdes no Allianz Parque. A expectativa é por mais de 30 mil palmeirenses no estádio.

“A torcida é fundamental dentro do Allianz Parque. Vai ser uma atmosfera diferente e espero que a torcida esteja lá nos apoiando como sempre faz. A gente vai representar dentro de campo e, se Deus quiser, vamos ser felizes e sairemos com a vitória”, afirmou.

Joia do Palmeiras

Aliás, Estêvão tem 25 jogos disputados no profissional, com cinco gols marcados. O atacante vem ganhando sequência com Abel Ferreira e vive um momento especial na carreira. O jogador, dessa forma, é uma das esperanças da torcida palmeirense diante do Corinthians. O Verdão está na quarta colocação do Brasileirão, com 23 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.