Fluminense negocia com o Shakhtar e tenta manter Marlon até 2025

Em meio à crise com a lanterna no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sinalizou que quer a permanência de um atleta do setor defensivo. Assim, o clube carioca negocia um novo empréstimo do zagueiro Marlon junto ao Shakhtar Donetsk. O Tricolor, portanto, pretende estender o vínculo sem custos até junho de 2025. A informação é do portal “ge”.

Logo após a demissão do técnico Fernando Diniz, o clube de Laranjeiras se reuniu com os membros da nova comissão técnica e debateu sobre a permanência do atleta. Diante disso, o defensor é visto como uma peça de qualidade e merece novas oportunidades, ainda mais agora com a chegada de Thiago Silva.

Por outro lado, o Fluminense solicitou na negociação que o zagueiro aceite reduzir parte dos seus vencimentos neste novo empréstimo. O intuito, portanto, é selar o acordo até a próxima quinta-feira, para que ele possa estar apto para os próximos desafios da equipe, contra Internacional e Fortaleza.

Marlon estreou na equipe principal do Tricolor em 2014 e chegou a ser convocado para a seleção olímpica no ano seguinte, mas não foi para a Olimpíada no Rio de Janeiro. Dois anos depois, assinou com o Barcelona, entretanto ficou muito mais no time B e só esteve em campo em três jogos pela equipe de cima. Ao longo da carreira, jogou no Nice, da França, por empréstimo e, em definitivo, no Sassuolo, da Itália, onde ficou até 2021. Em seguida, chegou ao clube ucraniano. Em virtude da guerra, acertou com o Monza, da Itália, e logo depois com o Tricolor de Laranjeiras, por empréstimo. Até o momento, disputou 29 jogos pelo time carioca.

