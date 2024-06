Tite indica Flamengo com mudanças diante do Cruzeiro

Allan treina como titular no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Tite comandou um treinamento na manhã deste sábado (29/06) e definiu os titulares do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O técnico pretende realizar mudanças importantes na escalação. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

Escalação do Flamengo

David Luiz, que vem protagonizando boas atuações, entra na vaga de Léo Pereira e inicia como titular. Léo Ortiz também vive um bom momento. No entanto, Tite deve começar com Allan em campo. O volante tem entrado regularmente no decorrer dos jogos e agora tem uma nova chance de mostrar serviço no clube.

Além disso, Bruno Henrique, recuperado de um trauma no pé esquerdo, tem treinado normalmente no Ninho do Urubu e retorna neste fim de semana. O atacante, dessa forma, entra na vaga de Victor Hugo no sistema ofensivo rubro-negro.

A provável escalação do Flamengo é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques de Tite

Aliás, Tite segue com muitos desfalques em campo. Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só retornam nas próximas semanas. Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora do jogo.

Aliás, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (30/06), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos, os jogadores rubro-negros estão na liderança do campeonato e vão em busca da quinta vitória consecutiva como mandante.

