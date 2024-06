Inglaterra x Eslováquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Favorita, embora ainda não justifique esta condição, a Inglaterra enfrenta a Eslováquia, pelas oitavas de final desta edição da Eurocopa. A bola rola neste domingo (30), às 13h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha. Quem avançar pega, nas quartas, a Suíça, que tirou a Itália da competição internacional neste sábado (29).

Como chega a Inglaterra?

A Inglaterra, com algumas reteadas, terminou o Grupo C na liderança. Sem convencer, o English Team busca o seu melhor desempenho contra o adversário do Leste Europeu. Para mudar este paradigma, o técnico Gareth Southgate conta com a boa pontaria de Kane.

Como chega a Eslováquia?

Nos critérios de desempate, a Eslováquia passou como a terceira colocada do Grupo E, em uma chave onde as quatro seleções terminaram com o mesmo número de pontos. A seleção do Leste Europeu é, portanto, o azarão no confronto contra os britânicos.

Onde assistir?

A CazéTV transmitirá a partida.

INGLATERRA x ESLOVÁQUIA

Oitavas de final da Eurocopa

Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

Data e hora: 30/6/2024, às 13h (de Brasília)

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Trippier; Mainoo, Rice, Saka, Bellingham e Foden; Kane. Técnico: Gareth Southgate

ESLOVÁQUIA: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda; Schranz, Bozeník e Haraslín. Técnico Francesco Calzona

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Auxiliares: Mustava Emre Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Christian Dingert (ALE) e Tomasz Kwiatkowski (POL)

