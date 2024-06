Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Gabriel Milito tem vários desfalques no Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG entra em campo, neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena MRV, para enfrentar o Atlético-GO e tentar encerrar um dos meses mais caóticos do ano. Afinal, o técnico Gabriel Milito enfrentou sérios problemas durante todo esse mês de junho, com vários desfalques, seja por ordem médica, convocações para seleções e suspensões.

O Galo, afinal, está no meio da tabela do Brasileirão, com 17 pontos, na 10ª colocação. Até então são quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Dragão, por sua vez, vive momento mais complicado: são 10 somados, na 17ª colocação, portanto, na zona de rebaixamento, sendo duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Como chega o Atlético-MG

A situação problemática de Milito permanece. A propósito, agora, o Galo tem 12 desfalques, ou seja, mais de um time inteiro, considerando do goleiro ao atacante. Durante junho, o aproveitamento foi de 44%, abaixo do esperado.

O goleiro Everson, os laterais Rubens e Saravia, o zagueiro Maurício Lemos, o volante Otávio e o atacante Alisson não estão disponíveis por lesão. Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas estão fora pois estão defendendo suas seleções na Copa América nos Estados Unidos.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão, afinal, também tem vários problemas. Aliás, eles já começam no banco de reservas. A diretoria do clube de Goiás demitiu Jair Ventura e até então não efetivou um treinador. Anderson Gomes está na posição por enquanto.

O volante Gabriel Baralhas está suspenso. Rhaldney, por sua vez, está fora por uma lesão muscular.

ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GO

Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: Domingo (30), às 11h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Matheus Mendes (Everson); Mariano, Igor Rabello, Rômulo; Battaglia, Paulo Vitor (Zaracho), Igor Gomes, Palacios (Pedrinho); Cadu, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Atlético–GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz (Bruno Tubarão) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira e Michael Stanislau (RS)

VAR: Charly Wendy Deretti (SC).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.