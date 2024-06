Vasco e Botafogo estão escalados para clássico em São Januário

São Januário, palco do duelo entre Vasco e Botafogo neste sábado (29) - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Vasco e Botafogo já divulgaram suas escalações para o duelo de logo mais, neste sábado (29), pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília) em São Januário.

O Cruz-Maltino, dono da casa, vem sem Payet entre os titulares, mas o craque francês surge no banco. Há, aliás, uma improvisação na escalação. Com David suspenso, o interino Rafael Paiva opta pelo lateral-esquerdo Lucas Piton na ponta, com Victor Luís começando, assim, na lateral.

Para a vaga do também suspenso Mateus Carvalho, JP foi o escolhido de Paiva.

Já o Botafogo, do técnico Artur Jorge, terá Júnior Santos no banco. Ele era dúvida para logo mais – Luiz Henrique sai jogando. Bastos, que deu sustos na torcida após sair machucado contra o Red Bull Bragantino, na última quarta (26), também está entre os titulares.

Cuiabano retorna na vaga de Marçal na lateral-esquerda, enquanto, no meio de campo, Gregore atua no lugar de Danilo Barbosa.

Confira o time do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Victor Luís; Hugo Moura, JP, Estrella, Adson e Lucas Piton; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Confira o time do Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Eduardo e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

