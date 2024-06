Criciúma x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Internacional se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Arte/Jogada10)

Após perderem na última rodada, Criciúma e Internacional tentam se recuperar na classificação do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo acontece neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse. O Tigre aposta na força da torcida para seguir distante da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado almeja entrar no G6.

Nesse sentido, os donos da casa somam 12 pontos e ocupam, no momento, a 13ª colocação, com dois jogos a menos que a maioria de seus concorrentes. O Colorado, por sua vez, também tem duas partidas a menos, porém está mais perto do G6, com 17 pontos, na 9ª posição.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

Com chega o Criciúma

O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel e o volante Ronald, que cumprem suspensão depois do terceiro amarelo. Além disso, o lateral-direito Jonathan deixou o gramado com dores na posterior da coxa contra o São Paulo e é dúvida. Por outro lado, o zagueiro Tobias Figueiredo retorna de suspensão, enquanto o atacante Yannick Bolasie está recuperado de dores na coxa.

Como chega o Internacional

O Colorado tenta a recuperação após a derrota para o Galo no mesmo Heriberto Hülse. Só que desta vez, a equipe de Eduardo Coudet atua como visitante, diante do clube dono do estádio. Nesse sentido, o comandante não terá os atacantes Wesley e Alario, que receberam o terceiro amarelo. Além disso, Borré, Valencia e Rochet seguem disputando a Copa América. Por outro lado, Bustos e Fernando voltam de suspensão.

CRICIÚMA x INTERNACIONAL

13ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data e hora: 30/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Figueiredo e Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando; Bruno Henrique, Thiago Maia e Gustavo Prado; Alan Patrick e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurélio augusto Fazekas Ferreira (MG)

