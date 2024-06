Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

No confronto que pode ser considerado uma ‘prévia’ das oitavas da Libertadores, Grêmio e Fluminense convivem com uma crise que não tem fim. Assim, ambas as equipes não só estão na zona de rebaixamento, como ocupam as últimas colocação do Brasileirão, há 34 dias do duelo pelo torneio continental. O jogo deste domingo (30), por sinal, acontece às 16h (de Brasília), no Centenário, estádio do Caxias.

Dessa forma, os donos da casa somam apenas 7 pontos, na penúltima colocação, tendo o pior ataque, com sete gols marcados até aqui. Os visitantes, por sua vez, estão com 6, na lanterna, venceram apenas uma partida em 12 rodadas e tem a segunda pior defesa, atrás apenas do Vasco.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Grêmio

Na atividade da última sexta-feira (28), o técnico Renato Gaúcho reforçou o meio de campo com Edenilson, que pode ser titular no duelo com o Flu. Além disso, formou o time sem um centroavante de ofício, com Pavón e Gustavo Nunes na frente. Nesse sentido, Galdino e João Pedro Galvão devem ficar no banco de reservas. O comandante tenta solucionar os problemas no setor ofensivo, que não terá Diego Costa por um bom tempo em virtude da lesão e não consegue ser eficiente.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não consegue engrenar na competição e perdeu nas últimas cinco rodadas. Depois da demissão de Fernando Diniz, aliás, Marcão comandou a equipe, que sofreu um revés para o Vitória, no Maracanã. Para o duelo de tricolores, o treinador não poderá contar com Alexsander, que recebeu o terceiro amarelo. Além disso, André, em transição, Jhon Arias, à serviço da seleção colombiana, e Lelê, lesionado, também estão fora. Os zagueiros Manoel e Felipe Melo, assim como os atacantes Marquinhos e Isaac também devem desfalcar o time carioca.

GRÊMIO X FLUMINENSE

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Data e Hora: 30/06/2024, às 16h (horário de Brasília)

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Franco Cristaldo e Edenilson; Pavón e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano. Técnico: Marcão

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

