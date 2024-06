Cuiabá e Bragantino empatam na abertura da 13ª rodada

Em partida válida pela abertura da 13ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1, neste sábado (29), na Arena Pantanal. Os gols saíram no primeiro tempo, com Derik Lacerda abrindo o placar para os donos da casa, e Helinho dando números finais pouco depois.

Com o resultado, o Cuiabá encontra-se em 14º no Brasileirão, com 13 pontos em 13 jogos. Já o Bragantino aparece em sétimo, com seis pontos a mais.

Confira a tabela do Brasileirão

O Red Bull Bragantino teve mais posse de bola e finalizações no primeiro tempo. No entanto, as melhores chances saíram dos pés do Cuiabá. Inclusive, logo aos cinco, Derik Lacerda fez grande jogada individual e bateu colocado. Por pouco, a bola não entrou. Os paulistas responderam com Vitinho e Eric Ramires.

Aos 32, Railan cruzou na área para Derik Lacerda, que fez um belo gol de primeira, sem chances para o goleiro do Bragantino. O Cuiabá até seguiu melhor, mas quem marcou novamente foi o Bragantino, afinal, Helinho marcou um lindo gol de fora da área.

O segundo tempo também teve domínio do Bragantino. Aliás, antes dos 20 minutos, o Massa Bruta chegou com Luan Cândido, Eric Ramires e Lincoln. Já aos 23 foi a vez de Henry Mosquera, que tinha acabado de entrar, finalizar com perigo. O Cuiabá respondeu com chute de Ramon de fora da área, mas o lateral isolou. Na reta final da partida, os times se alternaram em bons momentos. O Cuiabá até marcou com Luciano Giménez, mas o gol foi anulado por impedimento. No minuto seguinte, inclusive, ele foi expulso por atingir Pedro Henrique com uma cotovelada.

Próximos compromissos

O Cuiabá volta a campo agora na próxima quarta-feira (03), quando recebe o Botafogo, às 19h. Já o Bragantino, no mesmo dia, recebe o Atlético-GO, mas às 21h30.

CUIABÁ X RB BRAGANTINO

13° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 29/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Filipe Augusto (Lucas Fernandes, aos 16’/2ºT) e Denilson (Fernando Sobral, aos 40’/2ºT) ; Raillan (Eliel, aos 16’/2ºT) , Isidro Pitta (Luciano Giménez, aos 40’/2ºT) e Derik Lacerda (André Luis, aos 28’/2ºT) . Técnico: Petit

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Jadsom Silva, aos 26’/2ºT), Lucas Evangelista e Lincoln (Gustavinho, aos 26’/2ºT); Helinho, Talisson (Henry Mosquera, aos 20’/2ºT)e Vitinho (Everton, aos 20’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Derik Lacerda, aos 33’/1ºT (1-0) e Helinho, aos 42’/1ºT (1-1)

Cartões amarelos: Lucas Mineiro e Derik Lacerda (CUI); André Luis, Eric Ramires e Everton(BRA)

Cartão vermelho: Luciano Giménez, aos 51’/2ºT

