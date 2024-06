Sergiño Dest irá se transferir em definitivo para o PSV

Dest em ação pelo PSV - (crédito: Foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Barcelona e PSV anunciaram, neste sábado (29), a ida em definitivo do lateral (joga nas duas) Sergiño Dest em definitivo para o clube holandês. Afinal, o atleta estava emprestado pelos espanhóis aos holandeses desde o início desta temporada. O novo contrato será válido até 2028.

As partes acordaram ainda que o Barcelona terá um percentual em uma possível venda de Dest por parte do PSV. Os valores não foram revelados. O jogador, que é holandês naturalizado norte-americano, recupera-se de uma grave lesão, sofrida na reta final da temporada passada (2023/2024). Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e precisou passar por cirurgia. Assim, só volta a jogar em 2025.

Apesar da lesão, ele leva consigo boas lembranças da primeira temporada no PSV, afinal, foi campeão holandês pelo clube. Em 2023/2024, inclusive, Dest fez dois gols e deu sete assistências em 37 partidas. O lateral defendeu o Barcelona nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022, com três gols e quatro assistências no período.

Sergino Dest tem 23 anos e começou a carreira na base do Ajax, também da Holanda. Ele foi comprado pelo Barcelona por 20 milhões de euros (R$ 139 milhões na cotação da época). Depois, teve passagem ainda pelo Milan na temporada 2022/2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.