Vegetti, do Vasco, comemora ponto em clássico e descreve seu gol

O atacante Vegetti foi o responsável pelo empate tardio do Vasco neste sábado (29), em São Januário, no eletrizante clássico com o Botafogo, terminado em 1 a 1. Após o apito final, o artilheiro do Brasileirão (cinco gols) falou ao SporTV sobre a partida.

O argentino comemorou o ponto e elogiou o time taticamente, apesar de demonstrar insatisfação com o gol sofrido de bola parada. Mas, para ele, a equipe não mereceu perder.

“Muito importante (o ponto). A gente estava fazendo um grande jogo, tomamos um gol de bola parada que não podemos tomar. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo, Bahia também, mas a expulsão de David nos complicou, a gente não mereceu perder. E hoje também. Fizemos um grande jogo, a gente tem que terminar melhor, fazer melhor as finalizações. Defensivamente, estamos melhor, ficamos mais tempo com a bola. É um ponto muito importante para seguir crescendo”, disse.

Depois, Vegetti descreveu seu gol, marcado de cabeça, já aos 39′ da etapa final, nos minutos derradeiros do clássico. Ele reeditou dupla de sucesso em 2023 com Lucas Piton, que cruzou com maestria na cabeça do Pirata.

“Um cruzamento de Lucas (Piton). Pude saltar entre os defensores e poder colocar a bola no gol, foi muito importante”, finalizou.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (3), quando recebe, então, o Fortaleza, pela 14ª do Brasileirão. O jogo será às 20h (de Brasília).

