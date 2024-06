Interino do Vasco, Rafael Paiva explica saída de Payet contra o Botafogo

Após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Botafogo, neste sábado (29), em São Januário, o interino cruz-maltino, Rafael Paiva, explicou a saída de Dimitri Payet, que deixou o campo muito irritado com a decisão, aos 15′ do segundo tempo.

O francês começou no banco, entrou ainda na primeira etapa por conta da lesão de Estrella e saiu para a entrada de Zé Gabriel. Dessa forma, na coletiva após o apito final, Paiva explicou que a opção foi pelo lado da parte física, já que Payet vinha de cinco jogos ausente por lesão muscular na coxa direita.

“Payet é sempre um jogador muito diferente. Tecnicamente, inteligência de jogo, experiência. Mas a gente só não contava com o Estrella saindo tão no início do jogo. A ideia era o Payet entrar no segundo tempo e acabou que a circunstância do jogo, que a gente não controla, a gente teve que colocá-lo antes. E a gente quis correr zero rico de perdê-lo por qualquer situação. Tinha uma minutagem interna que a gente já tinha programado e a gente tirou para não correr nenhum risco”, revelou.

Para o técnico, o intuito é, assim, manter o francês bem para os próximos compromissos do clube na temporada.

“Tecnicamente e taticamente o Payet desequilibra, estava muito bem (no jogo), mas a gente precisa contar com ele nas próximas rodadas porque ele faz a diferença”, avaliou.

Vasco volta a São Januário na quarta

O Vasco volta a São Januário já na próxima quarta-feira (3), quando enfrenta o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. Para este jogo, Rafael Paiva voltará a contar com David e Mateus Carvalho, que cumpriram suspensão contra o Botafogo.

