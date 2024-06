São Paulo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

São Paulo e Bahia fazem um dos grandes duelos da 13ª rodada do Brasleirão. Neste domingo, (30/6), às 16h (de Brasília) no MorumBIS as equipes se enfrentam olhando para a parte de cima da tabela. Os baianos dividem a ponta com o Flamengo, com 24 pontos, e uma vitória pode deixar o time na ponta isolada. Já o São Paulo espera boa vitória para voltar ao G6 (tem 18 pontos, em oitavo lugar). Para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte programou uma cobertura de primeira, com a transmissão começando às 14h30 com o seu tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, a narração é de João Delfino.