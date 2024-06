Vitória x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Athletico-PR fazem um duelo de rubro-negros neste domingo (30). Afinal, a bola vai rolar às 18h30, no Barradão.

Onde Assistir:

O Premiere (paw per view) transmite o jogo entre Vitória e Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Como chega o Vitória

O Vitória chega embalado para a partida, afinal, são três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, o que tirou o time da zona de rebaixamento e fez entrar no fim de semana em 15º lugar, com 12 pontos.

Para esta partida, o treinador Thiago Carpini não poderá contar os zagueiros Camutanga e Bruno Uvini, os atacante Everaldo e Iury Castilho e o volante Dudu, todos lesionados. Por outro lado, o Leão conta com o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esteves, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão, por sua vez, vem em viés de baixa. Nas últimas quatro partidas, o Athletico empatou com Flamengo e Botafogo e Corinthians (todos 1 a 1) e derrota para o Cruzeiro (2 a 0). Em todas essas partidas, inclusive, a equipe rubro-negra sofreu gols nos acréscimos. Em meio a isso tudo, o Athletico-PR viu o treinador Cuca pedir demissão na última segunda-feira (24). Assim, o time será comandado pelo interino Juca Antonello.

Para esta partida, o Rubro-Negro não poderá contar com o atacante Mastriani, preservado. Ele, inclusive, tem quatro gols na competição, apenas um atrás de Pedro, do Flamengo, e Everaldo, do Bahia. Nikão, com uma lesão na musculatura posterior da coxa direita, é outra baixa. Além deles, o goleiro Bento e o atacante uruguaio Canobbio, com as respectivas seleções na Copa América,também não jogam. Os volantes Felipinho, com virose, e Cuello, machucados, também não jogam.

VITÓRIA X ATHLETICO-PR

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 30/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli (João Cruz); Julimar e Pablo. Técnico: Juca Antonello (interino)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Bruno Mota Correia (RJ)

