Atlético empata com o Atlético-GO em Belo Horizonte e deixa campo vaiado

Paulinho marcou no primeiro tempo e empatou o jogo para o Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético e Atlético-GO empataram por 1 a 1 na manhã deste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram de Paulinho, para o Galo, e Luiz Fernando, pelo Dragão. Com o resultado, o Galo chegou aos 18 pontos e pode deixar o top 10 da tabela de classificação. Na zona de rebaixamento, o Dragão pode perder a 17ª posição para o Corinthians.

O próximo jogo do Atlético será novamente em casa, contra o Flamengo, quarta-feira (3), pelo Brasileiro. Já o Atlético-GO joga no interior paulista, contra o Bragantino, também quarta-feira.

Atlético sai atrás e busca empate no primeiro tempo

A primeira etapa foi muito bem disputada. Mesmo fora de casa, os goianos não quiseram saber apenas de se defender. Pelo contrário, logo aos 12 minutos, Lucas Kal lançou para Luiz Fernando e o atacante abriu o placar para o Dragão. Quatro minutos após, Matheus Mendes defendeu cabeçada de Guilherme Romão e evitou o segundo. A partir daí, os donos da casa se recuperaram e passaram a criar boas oportunidades.

De tanto tentar, o Atlético chegou ao empate aos 22. Lucas Kal cortou mal na direção da própria linha de fundo, Paulinho se aproveitou e tocou na saída de Ronaldo. O gol melhorou ainda mais o jogo e as equipes se alternaram na criação de jogadas perigosas. Hulk acertou o travessão e forçou o goleiro visitantes a fazer boas defesas com seus potentes chutes de perna esquerda. Pelo lado goiano, Shaylon desviou cruzamento e obrigou Igor Rabelo a salvar em cima da linha.

Segundo Tempo

Mesmo sem a intensidade da primeira etapa, ainda assim a segunda foi bem movimentada. O primeiro susto foi logo aos dois minutos, quando Palacios chutou com perigo à meta dos anfitriões. A partir daí, quem deu as cartas foi o Atlético, que enfileirou boas chances perdidas, principalmente com diversos chutes fortes de Hulk.

O lateral Rômulo e o meia Cadu, por fim, também ameaçaram. No final, inegavelmente na base do abafa, o Galo cruzou bolas na área adversária. Contudo, sem a mesma eficiência, não levou mais perigo e deixou o campo sob vaias de sua torcida.

ATLÉTICO 1 X 1 ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 13ª Rodada

Data: 30/06/2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 39.767 presentes

Renda: R$ 2.264.943,64

ATLÉTICO: Matheus Mendes, Mariano, Battaglia, Igor Rabelo e Rômulo; Paulo Vitor (Pedrinho, 23’/2ºT), Igor Gomes, Palacios e Cadu; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Maguinho (Bruno Tubarão, 44’/2ºT), Adriano Martins, Alix Vinícius (Luiz Felipe, Intervalo) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni (Randerson, 43’/2ºT), Alejo Cruz (Max, 40’/2ºT), Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodriguez (Derek, 40’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes

Gols: Luiz Fernando,12’/1ºT (0-1), Paulinho, 24’/1ºT (1-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira e Michael Stanislau (RS)

VAR: Charly Wendy Deretti (SC).



Cartão Amarelo: Luiz Felipe (ATG)

Cartão Vermelho:

