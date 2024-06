Ex-Barcelona marca golaço em vitória de sua equipe nos Estados Unidos

Se em Atlanta United x Toronto FC saiu um gol ‘a la Ronaldo Fenômeno’, outro jogo na Conferência Leste da Major League Soccer (MLS) teve um gol chamativo. Porém, mais pela plasticidade do tento feito por um ex-Barcelona do que por oportunismo.

O jogo do golaço foi Nashville x Inter Miami, no Geodis Park, e tinha os visitantes em vantagem na reta final do primeiro tempo. E, aos 44 minutos, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba deixou o triunfo ainda mais próximo e em grande estilo.

Após cobrança de escanteio, a zaga do Nashville conseguiu fazer o corte parcial e Alba se mostrou muito preparado para aproveitar o rebote. Assim, depois de matar no peito, o ex-Barcelona não deixou a bola cair e mandou um lindo chute, no extremo canto esquerdo do goleiro Joe Willis. Antes do fim do jogo, Harry Mukhtar ainda marcou para os anfitriões, mas não conseguiu evitar o revés da representação do Tennessee.

Desse modo, o time da Flórida segue isolado na liderança da Conferência Leste, com 44 pontos conquistados, dois a mais do que o Cincinnatti. O Nashville é o sétimo colocado, com 26 unidades, e seria o último classificado diretamente para as quartas de final caso a fase regular terminasse hoje.

