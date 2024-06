Flamengo se isola na liderança após vencer Cruzeiro

Flamengo x Cruzeiro, no Maracan.., no Rio de Janeiro. ..Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro ..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. ..IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo e Cruzeiro fizeram jogo equilibrado no Maracanã, neste domingo (30/6), pela 13ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro teve bons e maus momentos; a Raposa mostrou bom trabalho tático, chegando a dominar as ações. Mas, no fim, deu Mengo, 2 a 1. Pedro abriu o placar para os donos da casa. Contudo, os mineiros empataram ainda no primeiro tempo, com belo gol de Matheus Pereira. Na etapa final, Fabrício Bruno, de cabeça, deu a vitória ao Flamengo, para festa dos mais de 56 mil presentes no Maraca.

Com esta vitória, o Flamengo chega aos 27 pontos, na liderança. Mas, agora, de forma isolada. Afinal, o Bahia perdeu para o São Paulo e parou nos 24 pontos, o mesmo do Botafogo. O Palmeiras, com 23, ainda joga na rodada. Já o Cruzeiro segue com 20 pontos.

Pedro não perdoa

Os primeiros 45 minutos foram de bom nível. Assim, os times trocavam bons passes, buscando espaços no ataque e cada um com jogadores fazendo a diferença: Gerson para o Rubro-Negro e Matheus Pereira para a Raposa. Gerson tinha objetividade, como ocorreu aos 16 minutos. Ele recebeu de Fabrício Bruno (que roubou a bola no meio de campo), partiu para o ataque e deu passe excelente para Pedro bater de primeira e fazer 1 a 0 para o Flamengo.

Matheus Pereira, o diferenciado

Do lado da Raposa, Matheus Pereira procurava atuar em todos os setores. Assim, confundia a marcação. E teve sucesso aos 37. Afinal, depois de Lucas Silva ganhar uma dividida de Gerson e iniciar o ataque, o camisa 10 dos mineiros se posicionou pelo meio, recebeu e chutou colocado sem chance para Rossi. Então, o Mengo sentiu o gol, ficou recuado e passou a levar pressão. A Raposa teve pelo menos três oportunidades para virar, mas sem sucesso.

Flamengo volta a ficar na frente

O Rubro-Negro veio do intervalo com Léo Ortiz na vaga de Lorran e Gerson liberado para o ataque, pela direita. Voltou animado, quase marcando com Gerson e Bruno Henrique. Mas o time carioca dava espaços para contra-ataques cruzeirenses. Assim, o jogo ficou aberto e indefinido. O Cruzeiro estava mais bem postado em campo. Mas aos 20 minutos o Flamengo teve uma falta na esquerda do ataque. A cobrança de Luiz Araújo foi na cabeça de Fabrício Bruno, livre num erro infantil da marcação. Mengo 2 a 1.

Aos 40, o lance mais polêmico do jogo. Num ataque do Flamengo pela esquerda, Robert dividiu com Ayrton Lucas, que caiu. O juiz marcou pênalti, considerando uma cotovelada do cruzeirense, apesar das reclamações dos mineiros. Mas, após três minutos, o árbitro foi ao VAR e anulou a marcação. Nos acréscimos, o Cruzeiro ficou em cima, mas não conseguiu chegar ao empate.

FLAMENGO 2X1 CRUZEIRO

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30/6/2024

Público presente: 56.263

Público pagante: 52.768

Renda: R$ 3.065.545,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Léo Ortiz, Intervalo); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Werton, 34’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris (Villalba, 21’/2ºT), João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Robert, 27’/2ºT), Lucas Silva (Vitinho, 43’/2ºT) e Ramiro (Machado, 43’/2ºT); Veron (Mateus Vital, 27’/2ºT), Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Pedro, 16’/1ºT (1-0); Matheus Pereira, 37’/2ºT (1-1); Fabrício Bruno

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA); Kaiki Bruno, João Marcelo, William (CRU)

