Internacional sai na frente, mas cede empate ao Criciúma

Não faltou emoção. Criciúma e Internacional empataram por 1 a 1, neste domingo (30), no Heriberto Hülse, pela 13ª rodada do Brasileirão, em uma partida agitada e aberta. Assim, o empata terminou sendo o resultado mais justo. O Colorado foi superior no primeiro tempo e saiu na frente com Bruno Henrique, mas foi dominado pelo Tigre na etapa final e cedeu a igualdade com Claudinho.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

Com o empate, o Criciúma chegou aos 13 pontos e agora ocupa o 13º lugar. Já o Internacional, por sua vez, cai para décimo, com 18. O Tigre volta a campo na quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Heriberto Hülse, enquanto o Colorado visita o Fluminense, na quinta (4), no mesmo horário, no Maracanã.

Criciúma e Inter empatam em jogo movimentado

Foi um jogo equilibrado e com oportunidades para os dois lados. Criciúma e Internacional se respeitaram e protagonizaram uma partida aberta. Assim, já nos primeiros 15 minutos as duas equipes deram trabalho aos goleiros. Newton assustou Fabrício com um chute potente de fora da área, enquanto o time gaúcho levava perigo pelo alto com o zagueiro Fernando.

O Criciúma jogou com coragem e criou mais oportunidades, mas faltava pontaria. O Internacional, por sua vez, era mais perigoso. Dessa forma, o Colorado abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com Bruno Henrique. O meia aproveitou a boa jogada de Lucca e recebeu livre na área para estufar a rede do goleiro Gustavo.

O panorama não mudou na etapa final. O Criciúma voltou mais ofensivo e teve oportunidades para empatar com Arthur Caíke, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes, mas o goleiro Fabrício estava numa noite inspirada. Mas de tanto insistir, o Tigre igualou o marcador com Claudinho, aos 33 minutos, após jogada de Bolasie. Assim, o empate terminou sendo o resultado mais justo.

Criciúma 1 x 1 Internacional

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 30/06/2024

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco (Eder, min. 20’/2ºT); Barreto, Newton (Fellipe Mateus, min. 0’/2ºT), Allano (Bolasie, min. 20’/2ºT), Matheusinho (Higor Meritão, min. 41’/2ºT) e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (João Carlos, min. 41’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati

Internacional: Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Rômulo, Thiago Maia (Aránguiz, min. 24’/2ºT), Bruno Henrique (Gustavo Prado, min. 41’/2ºT) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Hyoran, min. 24’/2ºT) e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Bruno Henrique, aos 39′ do 1ºT (0-1); Claudinho, aos 33′ do 2ºT (1-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Marcelo Hermes e Eder (CRI); Igor Gomes, Wanderson e Renê (INT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.