Marcos Braz abre o jogo sobre situação de Gabigol no Flamengo

O atacante Gabigol foi cortado da relação do duelo entre Flamengo e Cruzeiro que ocorreu neste domingo (30), no Maracanã, pois não aceitou a proposta de renovação do Rubro-Negro por mais uma temporada. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, visto que seu vínculo atual encerra em dezembro de 2024.

Desse modo, Marcos Braz comentou a situação atual do camisa 99 ao final da partida, que acabou em vitória do time comandado por Tite.

‘O Flamengo optou por afastar Gabriel posteriormente, após uma conversa que tive com seu empresário. Tivemos uma longa conversa após a entrevista que ele deu, e entendemos que Gabriel já disputou cinco jogos aqui. Se jogasse hoje, já não poderia sequer viajar com o clube caso recebesse uma proposta do futebol brasileiro. Decidimos chegar a este momento agora, uma vez que o empresário também expressou interesse em explorar novas opções. Aguardaremos para não inviabilizar isso aqui’, disse o dirigente do Rubro-Negro.

Braz revela que o Gabigol tem recebimento mesmo tratamento de outros atletas

No entanto, o atacante já disputou cinco jogos no Campeonato Brasileiro; se alcançar a marca de sete, não poderá mais defender outro clube nesta temporada. Braz concluiu respondendo se Gabi está recebendo tratamento diferente dos demais atletas.

‘Isso tem um tempo. Acreditamos que isso será resolvido nos próximos 10 dias. É importante deixar claro que Gabriel treina com o grupo, no mesmo horário, e não enfrenta nenhum problema em seu dia a dia. Ele está sendo tratado com o maior respeito possível. Optamos apenas por uma abordagem direta para garantir que ele não complete o sexto ou o sétimo jogo, evitando assim qualquer complicação no cenário brasileiro. Até o momento, nada está definido’, finalizou Marcos Braz.

