Botafogo celebra aniversário de 130 anos com missa solene no Cristo Redentor

Dia de homenagem para o Botafogo no Cristo Redentor - (crédito: Foto: Divulgação/Twitter do Botafogo)

O Botafogo vai celebrar o seu aniversário de 130 anos nesta segunda-feira, 1° de julho, com uma Missa Solene no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, às 14h.

Estarão presentes representantes da SAF Botafogo e do Botafogo de Futebol e Regatas, como o presidente alvinegro, Durcesio Mello.

“É um momento muito importante para a história do nosso clube. E comemorar conjuntamente com nossos parceiros da SAF reforça ainda mais nossos laços e certezas de que estamos no caminho certo. Vida longa ao Mais Tradicional!”, afirma Durcesio.

Após a missa, os representantes da SAF e do Botafogo de Futebol e Regatas vão confraternizar na sede de Remo do Glorioso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os atletas Lucas Verthein e Beatriz Tavares, que vão representar o remo alvinegro na Olimpíada de Paris, estarão no evento.

A data marca os 130 anos de fundação do remo do Botafogo e, por consequência, do clube como um todo. O único do Brasil campeão em três séculos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.