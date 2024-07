Comemoração polêmica pode causar punição a Bellingham na Eurocopa

England's midfielder #10 Jude Bellingham celebrates scoring his team's first goal with England's forward #09 Harry Kane during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between England and Slovakia at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen on June 30, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O meio-campista Jude Bellingham foi protagonista pela Inglaterra durante a Eurocopa, no último sábado (29). Isso porque ele foi o autor de um lindo gol de bicicleta, que garantiu o empate da Inglaterra contra a Eslováquia, no último lance do tempo normal do jogo. Com isso, o embate foi para a prorrogação. Kane marcou o segundo dos britânicos e assegurou a vitória por 2 a 1. Assim, carimbaram a classificação para as quartas de final da Eurocopa.

A grande questão é que a participação de Bellingham nesta etapa do torneio se torna uma incógnita. Afinal, a Uefa abriu investigação contra o jovem atleta com relação a sua comemoração após marcar contra a Eslováquia. No caso, ele fez um gesto levando a mão em direção à virilha e a moveu para frente e para trás. Ainda por cima, o meio-campista estava próximo ao banco de reservas.

Assim, houve o surgimento de rumores de provocação aos oponentes eslovacos. Depois da repercussão, Bellingham foi até as redes sociais para esclarecer que se tratava de uma brincadeira com seus amigos.

“Um gesto de piada interna para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além de respeito pela forma como a seleção da Eslováquia jogou esta noite”, esclareceu o jogador.

Uefa analisa comemoração de Bellingham

A Uefa deve levar o depoimento do astro do Real Madrid em consideração. Mesmo assim, deve abrir uma investigação sobre o caso, mas pode puni-lo com a suspensão de uma partida, de acordo com o jornal português “A Bola”. Com isso, há a chance de ele ficar fora do confronto entre Inglaterra e Suíça pelas quartas de final da Eurocopa. O embate ocorre na próxima sexta-feira (05/07), às 13h (de Brasília), no Spiel-Arena, em Düsseldorf.

Caso haja a concretização da punição, Bellingham será um desfalque importante para Gareth Southgate. Afinal, a seleção inglesa marcou apenas quatro gols no torneio, sendo dois do meio-campista e dois do capitão Harry Kane.

