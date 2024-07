Vasco revela lesão de João Victor; Estrella não tem contusão

O Vasco tem sequelas do clássico com o Botafogo, no último sábado (29), em São Januário. Afinal, nesta segunda-feira (1º), o clube informou sobre a questão física de João Victor e Estrella. Ambos se machucaram no jogo em questão, apesar do zagueiro atuar pelos 90 minutos.

O zagueiro sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral lateral após um embate com um adversário, já na reta final do clássico. Ele, que saiu mancando do estádio, já começou o tratamento junto ao DESP (Departamento de Saúde e Performance). O clube, porém, não revela o tempo de recuperação, mas estima-se que fique fora por seis semanas.

Já Estrella, que saiu com apenas 15′ do primeiro tempo, não teve lesão diagnosticada, porém. Segundo o informe do Vasco, o exame não detectou alteração estrutural no menisco. Dessa forma, é possível que o jovem volte aos treinos.

Confira a situação da dupla do Vasco

João Victor: teve uma lesão parcial do ligamento colateral lateral após um choque com o adversário. Fez exame no domingo e iniciou tratamento junto ao DESP

Estrella: não foi visualizada alteração estrutural aguda no menisco lateral após exame realizado no último domingo

