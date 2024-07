Werton ‘capta’ mensagem de Tite, entra bem e impressiona torcedores

Se por um lado Lorran recebeu criticas dos torcedores do Flamengo na partida contra o Cruzeiro, por outro Werton, também Garoto do Ninho, foi muito bem em campo contra o time mineiro. O jovem entrou no confronto já na reta final do segundo tempo e deu conta do recado, recebendo elogios de rubro-negros e do técnico Tite.

Werton entrou em campo aos 34 minutos da segunda etapa, no lugar do Bruno Henrique. O atacante, aliás, com muita personalidade, cumpriu o seu papel com excelência. Com a vantagem no marcador, ele exerceu uma função muito mais defensiva do que ofensiva. Quando recuperava a bola, teve a maturidade para conseguir controlá-la e, em alguns vezes, sofrer a falta.

Elogios de Tite

Após o término da partida no Maracanã, Tite, técnico do Flamengo, elogiou o comportamento da equipe. Ao falar sobre Werton, o treinador citou conversa que teve com o jovem durante treinamento.

“Estamos preparando, e o campo fala, o jogo fala. A gente preparou. Nós todos fizemos a preparação da bola ofensiva, da bola defensiva. E coloquei para eles que quem não teve chance iria ter. No treinamento, eu passei por ele no campo, eu falei para ele ‘entendeu o recado?’, e ele falou ‘captei a visão”, comentou Tite.

Com 20 anos, Werton não jogava pelo Flamengo desde 27 de janeiro. O atacante, aliás, chegou a ficar próximo de ser negociado com o Santa Clara, de Portugal.

