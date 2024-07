Pedro, do Flamengo, se emociona com homenagem: ‘Especial’

Torcida do Flamengo homenageia Pedro no Maracanã - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF)

No último domingo (30/06), o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e permaneceu na liderança do Brasileirão. O jogo teve um sabor especial para Pedro. O atacante demonstrou muita categoria e marcou um gol no primeiro tempo. Além disso, ele recebeu também uma homenagem especial da torcida nas arquibancadas.

LEIA MAIS: Héroi do Flamengo, Fabrício Bruno brinca com lei do ex e enaltece grupo

Homenagem para Pedro

Após criarem uma vaquinhas nas redes sociais, os rubro-negros levantaram duas bandeiras do camisa 9 no estádio. O centroavante, dessa forma, ficou feliz pelo reconhecimento e agradeceu aos flamenguistas depois da partida.

“É emocionante, né? É um sonho de criança. Nunca imaginei, e hoje estou vivendo isso aqui dentro do campo. Portanto, para mim é muito especial. É gratificante demais, só tenho que agradecer a Deus e agradecer a torcida por esse carinho que eles sempre tiveram comigo desde quando eu cheguei aqui”, disse Pedro.

Além disso, Pedro também fez um agradecimento para torcida rubro-negra nas redes sociais.

Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Ídolo do Flamengo

Aliás, Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro nesta temporada, com 24 gols. O atacante está no clube desde 2020 e é um dos ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 9, ao todo, conquistou nove títulos na Gávea: uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.