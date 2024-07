Quanto vale uma postagem de Mbappé nas redes sociais? Veja

Mbappé recebe cerca de R$ 7 milhões por publicação no Instagram - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

É impossível ouvir o nome Kylian Mbappé sem correlacioná-lo com algum lance que evidencie seu talento imponente. É natural, inclusive, que os feitos em campo se traduzam em ganhos abundantes – dentro e fora das quatro linhas. Com uma fortuna superior aos R$ 640 milhões, o impacto da figura francesa também é notório nas redes sociais.

Campeão do mundo e novo reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé é um dos maiores nomes da atual geração do futebol mundial. Não à toa, o francês figura entre os atletas mais seguidos e buscados nas redes sociais. Uma publicação do astro no Instagram, por exemplo, pode custar cerca de R$ 7 milhões – segundo levantamento da BetSperts.

Mbappé nas redes sociais

Kylian não simboliza o usuário mais ativo nas redes sociais. Sua última publicação, por exemplo, ocorreu há seis dias após a vitória da França na Eurocopa. Apesar disso, Mbappé tem marcas expressivas em seus perfis. São mais de 14,1 milhões de seguidores no X, antigo Twitter, e quase 120 milhões no Instagram.

Conforme mencionado, o atleta recebe cerca de R$ 7 milhões por publicação no Instagram. O valor, no entanto, é menos que o dobro embolsado por Cristiano Ronaldo. Isso porque de acordo com o último levantamento do Instagram Hopper HQ, lista baseada em dados internos, o português é o atleta mais bem pago pela plataforma: mais de R$ 15 milhões por post.

Lionel Messi ocupa a segunda colocação no ranking da lista, com cerca de R$ 12,72 milhões por cada publicação. Cabe pontuar que o levantamento é referente ao final de 2023.

Fortuna de Mbappé

A fortuna do craque francês está estimada em aproximadamente R$ 641 milhões, mas o valor deve aumentar consideravelmente com a transferência para o Real Madrid. Mbappé recebia um salário de 90 milhões de dólares (cerca de R$ 524 milhões à época da última cotação), além de 20 milhões de dólares (mais de R$ 112 milhões em patrocínios.

Mbappé é patrocinado por marcas de renomes como Nike, Dior, Hublot e Oakley. Esses acordos rendem cerca de R$ 105 milhões por ano ao atleta. Além disso, a EA Sports escolheu Kylian para estampar a capa do ‘Fifa 21’ – tornando-se um dos atletas mais jovens a protagonizar o jogo de forma solo.

França na Europa 2024

A França venceu a Bélgica com gol contra e ampliou a vantagem no retrospecto impecável contra os Diabos Vermelhos em fases finais de competições. São cinco vitórias nos últimos confrontos: três em Copas do Mundo (1938, 1986 e 2018) e duas em Eurocopa (1984 e 2024).

Os ‘Les Bleus’, como são conhecidos os franceses, se mantém invictos nesta edição de Eurocopa. São duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados, além de três gols marcados e apenas um sofrido. Apesar do saldo positivo da Seleção, Mbappé só balançou as redes em uma oportunidade até aqui.

O vencedor do confronto entre Portugal e Eslovênia, às 16h desta segunda-feira (01), será o adversário da França nas quartas de final. A partida eliminatória está marcada para próxima sexta-feira (05), às 16h, no Volkspark, em Wolfsburg.

