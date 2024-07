Zagueiro esquece proposta milionária: ‘Focado 100% no Cruzeiro’

O Cruzeiro recebeu uma sondagem nos últimos dias pelo zagueiro João Marcelo. O Krasnodar, da Rússia, chegou a tentar conversar com a Raposa sobre o jogador, no entanto, não deu sequência no diálogo por causa do lado celeste da história.

O defensor, por sua vez, prefere esquecer o assunto. Após a derrota da Raposa para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ele falou sobre o interesse do time russo.

“Minha cabeça está 100% aqui (no Cruzeiro), ajudar o clube, dar a vida pelo Cruzeiro. Essa parte eu deixo com o Pedrinho, com meus empresário, eles resolvem. Minha cabeça está aqui dentro, sem dúvida nenhuma”, garantiu, em entrevista à rádio “Itatiaia”.

O Krasnodar tinha interesse em João Marcelo e estava disposto a pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,9 milhões). A diretoria não considerou as cifras, afinal, tem feito investimentos e precisa ter bons jogadores em seu plantel.

João Marcelo foi comprado por 1,5 milhão de euros (R$ 8,9 milhões) junto ao Porto-POR, em maio deste ano.

