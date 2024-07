Fabrício Bruno revela curiosidade em gol da vitória do Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo conseguiu a vitória diante do Cruzeiro, no domingo, com um gol de jogada de bola parada, em cabeçada de Fabrício Bruno. O zagueiro, que tem a bola aérea como uma de suas melhores características, detalhou o posicionamento rubro-negro na cobrança de falta. Ele, aliás, afirmou que não era para ele ter ido na bola.

Fabrício explicou que essa jogada ensaiada é visando o David Luiz, com quem formou dupla de zaga. Mas, com o seu gol, ele revelou uma conversa que teve com o companheiro após balançar a rede.

“Era uma jogada na verdade trabalhada para o David Luiz. Ali eu tento tirar o (Gabriel) Veron da frente da linha da bola. Quando tento tirá-lo, vejo a bola muito clara para mim. É o que a gente fala numa bola defensiva: melhor irem dois na bola do que nenhum. Como estava muito para mim, preferi cabecear e fui feliz. Momento mágico que deu certo”, iniciou Fabrício Bruno, em entrevista à “FlaTV”.

“Ele (David Luiz) ainda falou comigo: “Pô, você entrou (na minha frente)”. Eu falei: “Eu tentei tirar o cara, ele continuou ali” (risos). Mas, o mais importante é sair o gol, independentemente de quem vai fazer, não tem essa vaidade”, completou.

Com a vitória, que também contou com gol de Pedro, ainda no primeiro tempo, o Flamengo somou mais três pontos, na primeira posição do Brasileirão. Atualmente, o Mais Querido tem 27 pontos.

