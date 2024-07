Guia do dia 12 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

A situação está começando a esquentar na Copa América 2024 com a conclusão da fase de grupos. Nesta segunda-feira (1/7), não será diferente com a última rodada da chave C. O classificado Uruguai pode manter os 100% de aproveitamento e complicar a vida dos donos da casa, os Estados Unidos, em sérios riscos de uma eliminação precoce. No outro compromisso do dia, o Panamá segue vivo pela chance da vaga contra uma Bolívia pouco ameaçadora, mas ainda com chances.

O confronto entre estadunidenses e uruguaios era o mais aguardado do grupo, com expectativa de estar valendo a liderança entre as duas principais forças. No entanto, enquanto a Celeste fez valer o favoritismo e está de passaporte carimbado para as quartas de final, o time da terra do Tio Sam tropeçou contra os panamenhos e corre risco de eliminação mesmo em caso de vitória.

O cenário conturbado para os norte-americanos é porque o Panamá precisa apenas tirar a diferença de saldo de gols para avançar. O cenário antes da bola rolar é de +1 para os EUA e -1 para o país da América Central. Mais atrás, com -7, os bolivianos seguem com a esperança de classificação, mas precisam de uma combinação de resultados, contando com uma vitória por um bom placar e também uma força dos uruguaios, também com boa diferença.

A situação atual do grupo tem o Uruguai isolado na liderança e com os dois pés nas quartas, com 6 pontos. Os Estados Unidos continuam em segundo, com três pontos, o mesmo tanto do Panamá. Derrotada nas duas partidas, a Bolívia está zerada na lanterna. A dupla que passar terá pela frente a Colômbia e o melhor entre Brasil e Costa Rica, todos da chave D.

Confira a seguir, em mais detalhes, os jogos do dia 12 da Copa América.

Estados Unidos x Uruguai

Basta um empate para o Uruguai garantir o primeiro lugar da chave e a moral é toda para a Celeste após dominar o grupo. Com direito a goleada na Bolívia e vitória tranquila sobre o Panamá, os comandados por Marcelo Bielsa estão com um status de time a ser batido. Do outro lado, os Estados Unidos acharam que teriam vida tranquila, mas a derrota inesperada para os bolivianos fez reacender o alerta com o time estadunidense, que joga em casa, mas ainda não fez valer a expectativa de ter a torcida à favor. Sem Weah, suspenso, os norte-americanos podem entrar no caminho da Seleção Brasileira. Apesar da tradição ser maior para os uruguaios, o retrospecto é mais favorável para quem chama futebol de soccer. Os países se encontraram em campo sete vezes, com dois triunfos dos EUA, um dos sul-americanos e quatro empates.

Data: segunda-feira (1/7), às 22h

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Estados Unidos: Horvath; Scally, Richards, Ream e Robinson; McKennie, Musah e Reyna; Aaronson, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

Uruguai: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Olaza; Ugarte e Valverde; Pellistri, De Arrascaeta e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Bolívia x Panamá

Mesmo no jogo com menos holofotes do dia, Bolívia e Panamá fazem um confronto direto pela classificação. A missão para os bolivianos, comandados pelo técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, é mais difícil, pois precisam ganhar de goleada e torcer por vitória do Uruguai, mas ainda não fizeram um gol sequer no torneio. Para os panamenhos, o sonho da vaga também passa pelo que acontece no jogo dos Estados Unidos, já que as seleções estão empatadas em três pontos e separadas apenas pelo saldo de gols. Os adversários da vez se encontraram seis vezes na história, com quatro vitórias do país da América Central e duas dos sul-americanos.

Data: segunda-feira (1/7), às 22h

Local: Exploria Stadium, Orlando, Flórida

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Bolivia: Viscarra; Cuellar, Haquín e José Sagredo; Jesús Sagredo, Robson Matheus; Saucedo, Justiniano e Roberto Fernández; Bruno Miranda e Menacho. Técnico: Antônio Carlos Zago

Panamá: Mosquera; Murillo, Córdoba, Miller e Davis; Harvey, Godoy e Martínez; Ayarza; Bárcenas e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima